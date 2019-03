37-Jährige vergisst Handy auf der Toilette

Eine 37-Jährige vergaß am Montag gegen 10 Uhr ihr Mobiltelefon auf der öffentlichen Toilette im Haupteingangsbereich des Klinikums. Als sie fünf Minuten später den Verlust bemerkte und ihr Handy holen wollte, war es nicht mehr in der Kabine. Eine sofortige Absuche sowie Nachfrage an der Pforte verliefen negativ. Bei dem Handy handelt es sich um ein Smartphone der Marke Samsung, Typ Galaxy S9, Farbe rosa, mit einem Zeitwert von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol