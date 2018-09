37-Jährige lässt Kosmetika mitgehen

Eine 37-jährige Ladendiebin wurde am Dienstagvormittag in einem Drogeriemarkt in der Mainau ertappt. Die Beschuldigte entwendete in zwei Fällen diverse kosmetische Artikel im Wert von insgesamt rund 135 Euro. Sie wurde von einer Verkäuferin an der Kasse erkannt und ins Büro gebeten. Die 37-Jährige händigte den Beamten weiteres Diebesgut aus.