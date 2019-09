37 Blüten an einer Sonnenblume

"So ein Prachtexemplar von Sonnenblume mit sagenhaften 37 Blüten habe ich in meinen bisher 69 Jahren noch nie gehabt", freut sich Rudolf Renner aus Tiefenklein, Markt Küps. Der frühere Haupterwerbslandwirt ist dabei stolz auch auf die weitere Blütenpracht an und um das Anwesen. Sein Sohn Matthias Renner habe als Hof-Nachfolger mit seiner Familie sogar in der Nähe einen Blühacker als sogenannte Rebhuhnfläche angelegt. Dort wachsen neben Sonnenblumen verschiedene Pflanzen und Kräuter. Foto: Dieter Wolf