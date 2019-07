36 Kinder haben jetzt den Forscherpass

Das Kindererlebniszeltlager des TVE Gehülz fand wieder großes Interesse. "Bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen vergnügten sich die Kinder ganztägig auf unserem Sportgelände und fielen am Abend von ganz alleine in ihre aufgestellten Zelte", erläuterte Zweiter Vorsitzender Ingo Schubert. Ein Highlight war heuer der Waldbesuch im Rahmen des Mottos "Der Wald und seine Tiere". Hier erfuhren die 36 Kinder, was im Wald so los ist. Von einer Kanzel aus durften die Kids mit dem Fernglas Tiere suchen und während des Waldaufenthaltes sahen sie noch jede Menge weitere Wildtiere die sie nicht nur anschauen, sondern auch anfassen konnten. Danach waren die Kinder stolze Besitzer eines Forscherpasses. Dies alles geschah unter fachmännischer Anleitung des örtlichen Jagdpächters Matthias Kohlmann und seines Teams. Foto: Michael Simon