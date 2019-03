36-Jähriger verpasst Gegner einen Kopfstoß

In einer Spielothek in der Zweigstraße kam es am Sonntagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 30-Jährigen. Dabei verpasste der Ältere dem Jüngeren einen schmerzhaften Kopfstoß, so dass er vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Bis zum Eintreffen der Polizei war der 36-jährige Lichtenfelser bereits geflüchtet. Die Ermittlungen dauern noch an.