36-Jährige hat zwei Promille intus

Während einer Streifenfahrt fiel Polizisten am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Robert-Koch-Straße ein BMW mit einem frischen Unfallschaden auf. Bei der Kontrolle stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei der Fahrerin in die Nase, der sich mit einem Atemalkoholwert von knapp zwei Promille bestätigte. In der Handtasche der 36-Jährigen sowie im Innenraum ihres Autos lagen mehrere leere Flaschen. Woher der Unfallschaden stammt, konnte bislang nicht geklärt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.