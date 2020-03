Bamberg vor 14 Stunden

3500 "furchtlose Besucher"

Am Wochenende fand die 16. Gesundheitsmesse Franken aktiv und Vital in der Brose-Arena statt. Sie stand merklich unter dem Zeichen der Verunsicherung durch die Coronakrise, was sich durch deutlich geringere Besucherzahlen auswirkte.