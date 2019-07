Eine 51-Jährige stellte am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ihr E-Bike der Marke Specialized in einen Fahrradständer vor dem HUK-Gebäude auf dem Bahnhofsplatz ab und verschloss es am Vorderrad. Als sie gegen 14.30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Rad entwendet wurde. Der Entwendungsschaden des schwarz-violetten E-Bikes wird mit rund 3500 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Coburg entgegen.