3500 Euro für Diakonie

Die Diakonie Bamberg-Forchheim macht mobil. Michael Wagner, der das Seniorenzentrum Katharina von Bora in Litzendorf und gemeinsam mit Christine Heublein das Seniorenzentrum Seehofblick in Memmelsdorf leitet, bringt die Bewohner mit zwei Projekten in Bewegung: Zwei Senioren-Rikschas sind bereits angeschafft und auch schon im Einsatz. Die Idee dahinter: Senioren können das Erlebnis Radfahren genießen, die Gegend erkunden, sind an der frischen Luft und werden allein schon durch das Einsteigen in die Rikscha zum Bewegen motiviert.

Im Frühling folgt dann Projekt zwei: ein neunsitziger Bus, der beim Seniorenzentrum Katharina von Bora angesiedelt sein wird, aber auch nutzbar ist von anderen Litzendorfern mit Handicaps oder schmalem Geldbeutel. "Diese Anschaffungen konnten wir nur dank vieler Spenden verwirklichen", so Michael Wagner in der Mitteilung der Diakonie. Große Unterstützung erhielten die Projekte auch von Franken Hefen Franken e.V.: Der Verein der Mediengruppe Oberfranken übergab jetzt einen Scheck an die beiden Hausleiter, von dem 1500 Euro in die Senioren-Rikscha für Memmelsdorf und 2000 Euro in den neuen Bus fließen. red