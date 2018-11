35 Jahre im Betrieb

Am 15. November 1985 trat die Euerdorferin Herta Manger in das Bestattungsinstitut Apfelbacher & Fehr GmbH in Bad Kissingen ein. Ein Glücksfall für das Unternehmen, das heute auch dank Herta Manger noch Filialen in Bad Brückenau und Hammelburg unterhält, hieß es in einer Mitteilung der Firma zum Dienstjubiläum von Herta Manger. "Mit einem Höchstmaß an Fleiß, akribischer Detailversessenheit und größtmöglicher Loyalität hat Herta Manger unser Unternehmen als Leiterin der Buchhaltung entscheidend geprägt. Hierfür ist jeder Dank zu klein", erklärte der Geschäftsführer Rüdiger Fehr. red