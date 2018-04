35 Jahre das Geld im Blick

Der Radfahrverein "Concordia" Glosberg hat seinen Kassier, Bernd Schramm, zum Ehren-Kassier ernannt.

Die Ernennung erfolgte in Dank und Anerkennung und für die vielfältigen Verdienste in 35-jährigem ehrenamtlichem Engagement als Hauptkassier für den Radfahrverein. Vor allem in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Hauptkassier habe er sich durch akribische Kassenführung und Zuverlässigkeit besonders hervorgetan. Er führt die Kassengeschäfte seit über 35 Jahren.



Engagement auf allen Ebenen

Vorsitzender Jürgen Welscher lobte aber auch die Einsatzbereitschaft des Kassiers - für alle anderen Aufgaben sei der Bernd stets hilfsbereit, so Welscher. So hatte Schramm im vergangenen Jahr mit zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern des Radfahrvereins, Fritz Neder und Theo Porzelt, das Ortseingangsschild zum Wallfahrtsort Glosberg renoviert und neu aufgestellt. Dieses werde seither weiter von Veronika Schramm und Schriftführerin Susanne Welscher mit Blumenschmuck gehegt und gepflegt.



Radtouren in großer Runde

Der 116 Mitglieder zählende Radfahrverein unternimmt jährlich zwei große Radtouren an denen stets 40 bis 50 Radfahr-Fans teilnehmen. "Es macht allen immer wieder großen Spaß", blickte der Vorsitzende, Jürgen Welscher, zurück. Und auch für dieses Jahr liegen wieder Pläne für Radtouren vor, allerdings seien die Termine noch nicht fest.

Auch eine Herbst- oder Winterwanderung ist im Visier der Planungen beim Radfahrverein. Als besonders schöne Radtour hob der neue Ehrenkassier die Radtouren nach Vierzehnheiligen hervor.

Hierbei fahren einige Mitglieder mit dem Auto voraus und erwarten die Biker zu einer Brotzeit an einem ausgemachten Aussichtspunkt, informierte Schramm. Als Kassier gab er Einblick in die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Jahres. Karl-Heinz Hofmann