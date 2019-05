Ein 35-Jähriger fuhr am Donnerstag um 20.50 Uhr mit seinem Roller zur Arbeit. In der Kronacher Straße verlor er die Kontrolle und stürzte zu Boden. Der Mann wurde leicht verletzt und musste ins Klinikum Lichtenfels gebracht werden. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.