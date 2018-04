35-jähriger Mann attackiert Polizisten

Polizisten wurden bei der Festnahme eines Mannes in Haßfurt attackiert. Am Donnerstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über drei sich schlagende Personen am Bahnhofsvorplatz in Haßfurt. Beim Eintreffen der Beamten waren zwei der Täter bereits geflüchtet. Am Bahnhof wurde lediglich der Dritte im Bunde alkoholisiert und mit einer blutenden Platzwunde am Kopf angetroffen. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte einer der geflüchteten Täter an der Fußgängerunterführung entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Der 35-Jährige zeigte sich dabei völlig unkooperativ und verweigerte jegliche Mitwirkung. Als er zunehmend aggressiver wurde und androhte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen, mussten ihm Handfesseln angelegt wer-den. Im Verlauf der Festnahme kam es dann zu Beleidigungen und körperlichen Attacken gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Der 35-jährige Mann wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen und muss nun mit einigen Anzeigen rechnen. Von dem anderen Flüchtigen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei-Inspektion ermittelt.