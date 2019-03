35-Jähriger aus Oberleinleiter vermisst

Seit Donnerstagnachmittag sucht die Polizei Bamberg-Land nach einem vermissten Mann. Er war am Vormittag einer Vorladung zu einem Gerichtstermin beim Amtsgericht Bamberg unentschuldigt ferngeblieben.

Einer Verwandten hatte er über Handy mitgeteilt, dass er einer drohenden Haftstrafe lieber durch einen Suizid entgehen möchte. Der 35-Jährige wurde zuletzt am Vortag im Haus gesehen. In einem aufgefundenen Abschiedsbrief hatte er angekündigt, sich etwas anzutun, und sich von seinen Verwandten und Freunden verabschiedet. Da sein blauer Opel Corsa nicht an seiner Wohnung vorgefunden wurde, ist anzunehmen, dass er mit diesem unterwegs ist.

Weiträumige Suchmaßnahmen durch die Bamberger Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers waren bislang erfolglos. Kontaktadressen und Kontaktpersonen wurden ebenfalls ohne Ergebnis überprüft. Der Mann wird wie folgend beschrieben: 1,78 Meter groß, schlanke Statur, circa 67 Kilogramm schwer, dunkle/schwarze Haare mit Dreitagebart, Brillenträger. Über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Benutztes Fahrzeug: Opel Corsa, blau, Erstzulassung 2002, Kennzeichen BA - AL 762. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen. pol