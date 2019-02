35 000 Euro Schaden bei Auto-Kollision

Die Staatsstraße 2261 befuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer am Sonntagabend von Burghaslach kommend in Richtung Schlüsselfeld und wollte an der Anschlussstelle Schlüsselfeld nach links auf die Bundesautobahn A 3 abbiegen. Dabei übersah der Audi-Fahrer einen entgegenkommenden 56-jährigen Ford-Fahrer. Beim Zusammenstoß der Autos entstand an den beiden Fahrzeugen nach Angaben der Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 35 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zwei Insassen im Audi wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zur Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsregelung waren die freiwilligen Feuerwehren Schlüsselfeld und Thüngfeld vor Ort. poli