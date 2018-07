344 Seiten Schulgeschichte zum Jubiläum

"Eine Schatztruhe"





Prominenet Ehemalige



Als "Höhere Töchterschule" nahm das Kulmbacher Caspar-Vischer-Gymnasium 1893 seine Lehrtätigkeit auf. In einer Zeit, in der Kulmbach gerade einmal um die 7000 Einwohner zählte, war das etwas ganz Besonderes."Das CVG ist ein Stück Emanzipationsgeschichte, an der Schule herrschte schon immer ein innovativer Aspekt", sagte Schulleiterin Ulrike Endres bei der Vorstellung der Festschrift zum Schuljubiläum. 344 Seiten voll mit Schulgeschichte , Biografien und Beiträgen zu den Veränderungen am Schulgebäude im Lauf der Zeit.Das Schulhaus hat es dem Historiker Wolfgang Schoberth angetan: "Das CVG ist eine Schatztruhe, hier finden wir großartige Kunst am Bau, etwa das grandiose Mosaikfries im Atrium, geschaffen von den Künstlern Hans Lewerenz und Caspar Walter Rauh ." Das Gebäude selbst sei im Bauhausstil errichtet und eine Herzensangelegenheit des Oberstadtbaurats Fritz Kerling gewesen, der Schüler von Heinrich Tessenow war, dem Kult-Architekten der Frühmoderne. Das Tolle sei, dass die Kunst heute noch am CVG lebendig gehalten werde.Dabei hat sich an der Schule viel verändert, nicht nur am Gebäude selbst. "In der heutigen Bibliothek war früher die Schulküche untergebracht", erzählte Ulrike Endres, und Thomas Pittroff, heute Lehrer am CVG, erinnerte sich an seine eigene Schulzeit. Er gehörte nämlich zum letzten Jahrgang, der hier noch kochte - "und das mindestens genauso gut wie die Mädchen ". So manche Rechte mussten sich die Jungs an dem ehemaligen Mädchengymnasium erst erstreiten, etwa sich in den Ausbildungszweig Sozialwissenschaften eintragen zu dürfen. "Das war zunächst nur den Mädchen vorbehalten", erklärte Ulrike Endres.Wie sich die Mädchen- und Frauenbildung in Deutschland seit 1893 veränderte, beleuchtet Anke Emminger in einem Beitrag, auch kommen in der Festschrift verschiedene Zeitzeugen zu Wort, oder es werden bekannte ehemalige Schülerinnen wie Rosa Viandt oder Luise Praetorius vorgestellt.Natürlich darf auch ein Essay über den Namenspatron der Schule nicht fehlen, den Kulmbachern als Architekt des Schönen Hofes der Plassenburg wohl bekannt. "Es gibt so viel Spannendes über unsere Schule zu erzählen, so viel Platz hatten wir gar nicht in unserer Festschrift. Wir haben uns daher entschieden, die Informationen schlaglichtartig darzustellen", sagte Endres und dankte allen Beteiligten.Die Festschrift zum 125-jährdes Caspar-Vischer-Gymnasiums ist für 7,90 Euro im Sekretariat oder beim Jubiläumsfest am 21. Juli erhältlich. Auch die Buchhandlungen haben sich bereiterklärt, sie auszulegen.