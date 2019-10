34 neue Bäume für das Bergkirchweihgelände

Bäume gelten als das "grüne Gold" in der Natur - am "Berg"-Gelände sowieso. Aber auch sie unterliegen einem natürlichen Lebenszyklus, zudem setzen ihnen Klimawandel und Trockenheit besonders zu. Um sicherzustellen, dass der "Berg" auch in Zukunft ein grünes Blätterdach hat, führt der kommunale Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in den kommenden Monaten umfassende Pflegemaßnahmen und Nachpflanzungen durch, um den Baumbestand für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen. Zusammen mit Verbesserungen von Baumstandorten bei Baumaßnahmen soll so erreicht werden, dass Bäume so gut wie möglich erhalten werden und der Bestand gleichzeitig nachhaltig verjüngt werden kann.

29 Bäume noch in diesem Herbst

Auf dem Bergkirchweihgelände sollen in den kommenden Monaten insgesamt 34 neue Bäume gepflanzt werden, davon 29 noch in diesem Herbst und fünf im Frühjahr 2020. Dabei handelt es sich zum einen um Ersatzpflanzungen für die im Frühjahr aus Sicherheitsgründen gefällten Bäume und zum anderen sind es Neupflanzungen, die das "Berg"-Gelände zusätzlich aufwerten sollen. red