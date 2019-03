Lichtenfels vor 18 Stunden

34-Jähriger steckt Schokolade ein

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Straße Zur Heide beobachtete am Donnerstagmorgen einen 34-Jährigen, wie dieser zwei Tafeln Schokolade in seine Jacke steckte. An der Kasse bezahlte er ande...