Nach dem grandiosen Erfolg vor drei Jahren hat sich der Staffelsteiner Karnevals-Klub (SKK) anlässlich seiner Gründung vor 33 Jahren entschlossen, 2020 seine fünfte "Große Prunksitzung" in der Adam-Riese-Halle zu veranstalten. Unter dem Motto "33 Jahre - schwarze Fliege, roter Frack ..." geben sich am Samstag, 8. Februar 2020, die Großen der fränkischen Fastnacht ein Stelldichein in der Badstadt.

Wolfgang Düringer, viele Jahre ein Garant für Lachanfälle bei Fastnacht in Franken, ist ebenso mit von der Partie wie das Nachwuchsduo "Lubber & Babbo" aus dem Steigerwald.

Thomas Dietz, ein Akrobat und Weltmeister im Jonglieren, hat ebenso zugesagt wie Stefan Eichner ("Das Eich"), der "entspannte Frange".

Bereits im Herbst 2018 kam die Zusage von "Amanda", dem Nilpferd, und dem Bauchredner Sebastian Reich, was die Organisatoren um Präsident Matthias Grass besonders freute.

Das abendfüllende Programm ist mit Höhepunkten aus den Bereichen Comedy, Akrobatik und Slapstick gespickt. TJ Wheels, ein international bekannter Künstler aus Berlin, sorgt für eine Überraschung. Die Tanzgarden des SKK, eigene Sprachauftritte sowie das Männerballett "Die Profis" und das Damenballett umrahmen das Programm.

Der Entertainer, Profimusiker und Kabarettist Gery Gerspitzer hatte schon einige spektakuläre Auftritte in Bad Staffelstein und will mit Auszügen aus seinem Fredl-Fesl-Programm für Begeisterung sorgen.

Ein "Best of" wird die quirlige Lizzy Aumeier aus der Oberpfalz von sich geben. Die Trägerin des bayerischen Kabarettpreises ist seit einigen Jahren der Höheunkt der Fernsehsendung "Weiberfastnacht" der Frankfurter Karnevalsgesellschaften im Hessischen Rundfunk und Stammgast in verschiedenen Kabarettsendungen des BR.

Durch den Abend führt wieder Ehrenpräsident Michael Lieb als Sitzungspräsident mit spitzer Zunge. Das Quartett "Gitti, Rainer & Band", spielt zum Tanz auf. Im Foyer ist Barbetrieb geplant.

Weit über 850 Sitzplätze können gekauft werden. Kartenreservierungen sind ab sofort im Kur- und Tourismus-Service in Bad Staffelstein möglich. Die Tickets soll es voraussichtlich ab November geben. Mit 44 Euro konnte der Eintrittspreis gehalten werden. SKK-Ball wird es 2020 keinen geben. red