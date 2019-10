33-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss Auto

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten in der Nacht zum Dienstag in Hassenberg einen Opel. Am Steuer saß ein 33-jähriger Mann. Er stand sichtlich unter Drogeneinfluss. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine Konsumeinheit Kokain. Daraufhin gab der 33-Jährige auch zu, vor Fahrtantritt Kokain genommen zu haben. Deshalb schloss sich eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt an. Neben einer Anzeige wegen Drogenbesitzes erwarten den Fahrer auch noch ein Bußgeld und ein Fahrverbot wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.