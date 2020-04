33-Jähriger festgenommen

In den seit September 2019 laufenden Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Brückenau sowie der Kripo Schweinfurt wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge im Raum Bad Brückenau kam es am Mittwoch, 25. März, zu einer weiteren Festnahme. Wie dass Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mitteilten, stellten bei der Durchsuchung der Wohnung eines 33-Jährigen die Brückenauer Polizeibeamten insgesamt 120 Gramm Amphetamin sicher.

Der Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt Haftbefehl. Im Zuge der Ermittlungen der Polizeiinspektion Bad Brückenau gegen vier bereits Anfang des Jahres festgenommenen Männer, erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-jährige Tatverdächtige im Ermittlungskomplex ebenfalls eine Rolle spielt. Darüber gab es Hinweise, dass der Tatverdächtige in seiner Wohnung selbst exzessiv Betäubungsmittel konsumiert. Ferner besteht der Verdacht, dass er in mehreren Fällen auch an Minderjährige harte Drogen abgegeben hat.

Die Polizisten, die durch einen Hundeführer mit Rauschgifthund unterstützt wurden, erwischten den 33-Jährigen zusammen mit einem 18-jährigen Besucher, wie sie gerade Amphetamin konsumierten. In einem Speicher stießen die Beamten auf ein verstecktes Depot mit rund 120 Gramm Amphetamin. pol