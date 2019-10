Am Sonntagmorgen um 5 Uhr verpasste eine 33- jährige Frau völlig grundlos vor einem Schnellimbiss in der Nürnberger Straße einer 21-Jährigen eine Ohrfeige. Zudem hat die Frau noch eine Glasflasche nach der Geschädigten sowie ihrer Begleiterin geworfen. Zum Glück konnten die beiden Geschädigten ausweichen, so dass niemand verletzt wurde. Die Angreiferin muss sich wegen Körperverletzung verantworten.