33 000 Euro Schaden bei Kollision

Ein verletzter Autofahrer und ein Gesamtsachschaden von 33 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagfrüh auf der Staatsstraße 2276, wie die Polizeiinspektion in Haßfurt berichtet. Ein Sattelzugfahrer wollte auf dem Autobahnzubringer bei Knetzgau von der Linksabbiegespur nach links auf die A70 in Richtung Schweinfurt abbiegen. Aus Richtung Zell kam ein VW Passat entgegen. Ein Lkw hielt verkehrsbedingt an der Abfahrt der A70 zur Staatsstraße. Beim Abbiegen übersah der Sattelzug den entgegenkommenden Pkw und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Passat fuhr auf den wartenden Lkw auf. Der Passat-Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt, beide Lkw waren noch fahrbereit. Die Feuerwehr Knetzgau band auslaufende Betriebsstoffe ab. red