Im Laufe der zu Ende gehenden Woche hat die Polizeiinspektion in Haßfurt 17 Wildunfälle in ihrem Dienstbereich aufgenommen. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 33 000 Euro. Acht der 17 Wildunfälle ereigneten sich auf Strecken, an denen vor den Gefahren des Wildwechsels gewarnt wird.