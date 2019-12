32 treue Mitglieder geehrt

Beiträge zum Nachdenken und Schmunzeln, beschauliche Lieder und die Ehrung von 32 langjährigen Mitgliedern standen im Mittelpunkt eines Adventsnachmittags des VdK-Ortsverbands Altenkunstadt im Hotel "Fränkischer Hof" in Baiersdorf. Vorsitzender Reinhold Hüttner wertete den guten Besuch als Zeichen der Verbundenheit mit dem Sozialverband. Sein Dank galt den Helfern, die die Feier vorbereitet hatten.

"Am 5. November konnte der VdK-Kreisverband Lichtenfels das 6000. Mitglied begrüßen", verkündete Kreisvorsitzender Heinz Wittmann. In Bayern hätten sich mittlerweile 720 000 Menschen dem Sozialverband angeschlossen. Allein im Freistaat kämen tagtäglich 102 neue Mitglieder hinzu: "Diese Zahlen verdeutlichen, wie dringend der VdK gebraucht wird."

Wittmann informierte über die geplante Großdemonstration des VdK, die am 28. März um 12 Uhr auf der Theresienwiese in München starten soll. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Wie geht eine gerechte Rente?" Die Menschen würden sich zu Recht fragen, warum Erzieherinnen in die Rentenversicherung einzahlen, Beamte aber nicht, und warum es Altersarmut nach einem Leben voller Arbeit gebe. Der Kreisvorsitzende appellierte an die Mitglieder, bei der Demonstration mitzumachen: "Denn nur so können wir etwas erreichen." Busse für die Anfahrt würden vom VdK kostenlos bereitgestellt. Anmeldungen nimmt Ortsvorsitzender Reinhold Hüttner entgegen.

Wittmann dankte allen, die die VdK-Sammelaktion "Helft Wunden heilen"« unterstützen, sowie den Frauen in den Ortsverbänden, die Kranken- und Geburtstagsbesuche machen und ältere Mitglieder in Altenheimen besuchen: "Wer einem alten Menschen Zeit widmet, macht ihm damit das schönste und wertvollste Geschenk."

Kreisfrauenbeauftragte Martina Buhr berichtete von zwei Tagungen für die Frauenbeauftragten. Die Zusammenkünfte, die der Information und Geselligkeit dienten, seien gut besucht gewesen. "Ich bin sehr stolz auf meine Frauen", lobte Buhr.

"Der VdK bietet seinen Mitgliedern ein umfassendes Paket von Beratungs- und Vertretungsmöglichkeiten gegenüber Behörden und Gerichten. Er ist somit ein starker Partner bei Problemen", stellte Bürgermeister Robert Hümmer fest. Als Deutschlands größter Sozialverband beziehe der VdK Stellung zu diversen sozialen Themen, sei es die Alterssicherung oder die Pflege. "Er ist eine starke Gemeinschaft, in der Sie gut und sicher aufgehoben sind und der Ihre Anliegen kompetent, kraftvoll und einflussreich vertritt", betonte Hümmer.

Höhepunkt des Adventsnachmittags war die Ehrung von 32 langjährigen Mitgliedern. Seit 30 Jahren halten Elke Czurda, Ernst Heinecke, Kunigunda Hending, Eugen Braun und Philomena Huth dem Sozialverband die Treue. Seit 25 Jahren gehören diese Frauen und Männer dem VdK an: Leopold Frommelt, Friedrich Stadter, Gabriele Hofmann, Waltraud Baier, Reinhold Hüttner, Renate Frommelt, Werner Gnatzy, Elke Plewe, Ute Rexin und Silvia Drenkard. Seit 20 Jahren sind dem Sozialverband verbunden: Helga Barczyk, Hannelore Düll, Gabriele Klett, Silvia Herold, Gisela Schmidt, Jens Hofmann, Anton Weiß, Gerd Denscheilmann, Sonja Gülcan, Carsten Häußinger und Rudolf Geißler. Für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Hildegard Müller, Reinhold Albrecht, Dieter Domes, Gerhard Werner, Gerhilde Weber und Ottilie Krohne.

Ortsvorsitzender Reinhold Hüttner, Kreisvorsitzender Heinz Wittmann und Bürgermeister Robert Hümmer überreichten Urkunden und Treueabzeichen. Mit unterhaltsamen wie auch zum Nachdenken anregenden Beiträgen bereicherten Anneliese Kerling, Anna Lingert und Martina Buhr das Programm. Ein Abendessen rundete die Adventsfeier ab. bkl