32-Jähriger löst Scheunenbrand aus

Ein 32-jähriger Mann hat in Pretzfeld einen Scheunenbrand verursacht, als er auf seinem Grundstück alte Holzbalken und Holzverschnitt verbrannte. Dabei waren die Flammen teilweise bis zu zwei Meter hoch. Vermutlich aufgrund des teilweise auffrischenden Windes entzündeten sich durch Funkenflug Strohreste, die sich unter dem Gebälk einer in der Nähe befindlichen Scheune befanden. Diese war teilweise wegen Renovierungsarbeiten abgedeckt. Durch einen glücklichen Umstand zufolge kam der 40-jährige Besitzer hinzu und erkannte sofort den Brandherd. Er alarmierte unverzüglich die örtliche Feuerwehr, die mit 18 Mann anrückte und das beginnende Feuer im Keim erstickte. Dennoch entstand am Dachstuhl ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Verursacher des Brandes zeigte sich völlig uneinsichtig. Seine getroffenen Vorsorgemaßnahmen zum Eindämmen des Brandes waren unzureichend. Nun wird gegen ihn wegen eines Branddeliktes ermittelt.