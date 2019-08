32-Jähriger hat Marihuana im Rucksack

Bei einem 32-jährigen Mann aus Mittelfranken hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Donnerstagnachmittag eine geringe Menge Marihuana gefunden. Selbiges hatte er in seinem Rucksack versteckt. Der Mann war Mitfahrer in einem BMW, welcher auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs war und bei Bayreuth einer Kontrolle unterzogen wurde. Nach Konfrontation mit den Tatsachen räumte der Mann den Besitz zum Eigenkonsum ein. Er versuchte sein Verhalten anfangs noch damit zu rechtfertigen, dass er Cannabispatient sei. Ein Rezept konnte er den Beamten jedoch nicht vorweisen. Ihm wäre das medizinische Produkt zu teuer, so dass er sich das Rauschmittel illegal besorgt hätte. Das Marihuana wurde noch vor Ort sichergestellt und der Mann wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol