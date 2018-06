32 Arbeitslose weniger

Die Arbeitslosigkeit ist im Juni im Agenturbezirk Bamberg-Coburg, zu dem auch der Landkreis Forchheim gehört, auf 9309 Personen gesunken. In den letzten vier Wochen ist die Arbeitslosenzahl um weitere 213 Frauen und Männer (2,2 Prozent) zurückgegangen.Seit Juni 2017 hat sich die Arbeitslosigkeit um 684 Personen, das sind 6,8 Prozent, reduziert. Die Arbeitslosenquote verbleibt damit auf dem niedrigen Vormonatsniveau von 2,7 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 2,9 Prozent.In Forchheim nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 32 Personen (2,0 Prozent) auf 1538 ab. Seit Juni 2017 ist sie um 120 Menschen beziehungsweise 7,2 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 2,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 2,5 Prozent. Per Definition spricht man von Vollbeschäftigung ab einer Quote unter 3,0 Prozent. Vor zwölf Jahren, im Juni 2006, war die Quote mit 5,9 Prozent mehr als doppelt so hoch.Im Landkreis Forchheim gibt es 30 870 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 1304 mehr (4,4 Prozent) als vor einem Jahr. In diesem Monat meldeten die Betriebe beim Arbeitgeberservice 323 sozialversiche-rungspflichtige Beschäftigungsangebote, gut ein Siebtel (13,7 Prozent) oder 39 mehr als im letzten Jahr. Im Vorjahresvergleich verzeichnet der Landkreis Forchheim damit den größten Anstieg beim Stellenzugang unter allen Städten und Kreisen des Agenturbezirks. Im Bestand betreuen die Vermittlungsprofis 1129 versicherungspflichtige Vakanzen. Vor zwölf Monaten waren es 228 (25,3 Prozent) weniger gewesen. red