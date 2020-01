31. Presssackmarsch in Herzogenreuth

Im Rahmen der militärischen Ausbildung führte der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V,. Kreisgruppe Oberfranken West, mit der Reservistenkameradschaft (RK) Tiefenellern den traditionellen Jahresabschlussmarsch ("Presssackmarsch") als einen Nachtorientierungsmarsch durch. Ziel war es, die individuelle Grundfertigkeiten und die körperliche Leistungsfähigkeit bei eingeschränkter Sicht und winterlichen Verhältnissen zu trainieren.

109 Reservisten aus 18 Reservistenkameradschaften, der Bezirksgruppen Oberfranken und der Oberpfalz, sowie 22 US-Amerikaner aus den Standorten Katterbach und Illesheim und acht Kameraden der FFW Naisa waren der Einladung zu dem Marsch nach Herzogenreuth gefolgt. Unter ihnen der Kreisvorsitzende der Kreisgruppe Oberfranken West, Oberstleutnant der Reserve (d. Res.) Philipp Mohr, der stellvertretende Bezirksvorsitzende Stabsfeldwebel d. Res. Michael Weisenseel und der Feldwebel für Reservisten- Angelegenheiten vom Regionalstab Nord Nürnberg, Stabsfeldwebel Markus Eckert, der in Kürze nach Bamberg wechselt.

Der "Presssackmarsch" der Reservistenkameradschaft Tiefenellern ist zurzeit die am stärksten besuchte Reserveübung in der Bezirksgruppe Oberfranken. In der Gaststätte Möhrlein in Herzogenreuth war der Meldekopf untergebracht. Von hier aus starteten im 15-Minuten-Turnus im Stations- Kreislauf 19 Mannschaften mit Reservisten und US-Amerikanern und den FFW-Kameraden aus Naisa auf eine zehn Kilometer lange Marschstrecke nach Kompasszahl, Koordinaten und Bezugspunkten in den Verfügungsraum Herzogenreuth.

Es siegte nach Punkten die gemischte Mannschaft der Kameradschaften Weißenohe/Trunstadt, 2. RK Bamberg, 3. RK Aurachtal, 4. RK Thuisbrunn I, 5. RK Tiefenellern I, 5. RK Ebrachgrund, 7. RK Bad Staffelstein, 8. RK Kersbach, 9. SRK Mistelgau, 10. RK Röbersdorf. Die weiteren teilnehmenden Reservistenkameradschaften kamen aus Deining/Opf., Ebermannstadt, Schederndorf, Memmelsdorf, Kemmern, Viereth, Hochstadt, Lisberg und von der Freiwilligen Feuerwehr aus Naisa. Peter Vietze