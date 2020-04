31 Klubs folgen Protest des PSV Franken: Jetzt kommt die Sache ins Rollen

Es geht in die Vollen! Die vom PSV Franken Neustadt losgetretene Protestaktion gegen die Entscheidung, die Kegelsaison in der Deutschen Classic Union (DCU) für null und nichtig zu erklären (Tageblatt vom 24. März), schlägt bundesweit hohe Wellen. Inzwischen haben sich bereits 31 Vereine der DCU dem Ansinnen der "Puppenstädter" angeschlossen und teilweise selbst umfangreiche schriftliche Beschwerden verfasst.

Sie wenden sich an das Präsidium und fordern, dass der "unsportliche Beschluss" zurückgenommen werden muss. Die Vertreter des in der 2. Liga Nord bereits als Meister feststehenden SKC Stolzer Kranz Walldorf schreiben zum Beispiel, dass mehr als 90 Prozent der Spiele durchgeführt wurden und es nicht sein könne, dass plötzlich alle Tabellen annulliert werden. Wörtlich heißt es: "Die gefällte Entscheidung würde auf jeden Fall vielen Sportlerinnen und Sportlern sowie Vereinen Motivation für unseren Sport nehmen. Das in einer Zeit, wo der Kegelsport um jedes Mitglied und die DCU um jeden Verein kämpfen muss."

DCU-Präsident Jens Bernhard verteidigt seine Entscheidung, die er gemeinsam mit vier Präsidiumskollegen bei einer außerordentlichen Zusammenkunft getroffen hat, gegenüber mehreren Medien. Die Tageszeitung "Mannheimer Morgen" zitiert den DCU-Chef mit klaren Worten: "Wir haben intern mehrere Modelle durchgesprochen und teils sehr kontrovers diskutiert. So wie es aussieht, gibt es in absehbarer Zeit keinen Impfstoff gegen das Virus, somit bleibt die Gefahr daran, zu erkranken, noch lange latent."

Und weiter sagt er: "Das Risiko, dass sich im Juni/Juli Sportler anstecken und in der Folge möglicherweise ihr Leben lassen, ist nicht verantwortbar. Bereits am 12. März wurde ich von einem Präsidenten eines großen Landesverbandes angerufen und direkt gefragt, wie viele Tote wir verantworten können. Daher alles auf die Karte Hoffnung zu setzen, ist in unserem Fall schlichtweg inakzeptabel und viel zu kurz gedacht." Dennoch scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein, denn geplant ist eine Aussprache des Präsidiums mit den Vertretern der Vereine.

Noch besteht Hoffnung

Dort sollen Für und Wider beleuchtet werden und eventuell neu über die Fortführung oder Beendigung der Saison 2019/20 entschieden werden. Unglücklicherweise ist diese Konferenz planmäßig für Samstag, 18. April, angesetzt. Nicht ausgeschlossen, dass die Kegler diesen wichtigen Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. oph