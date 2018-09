31-jähriger Koch sollte laut Strafbefehl 900 Euro bezahlen

Kaum eine Meldung kommt im Polizeibericht häufiger vor und in manchen Großstädten ist diese Straftat eine Art Volkssport: Fahrraddiebstahl. Aber die Aufklärungsquote ist sehr gering, und so landen die Diebe eher selten auf der Anklagebank des Amtsgerichts. Einem 31-jährigen Koch wurde genau dieses Delikt vorgeworfen. Die Gerichtsverhandlung endete mit einem für den ledigen Mann sehr erfreulichen Ergebnis: Das Verfahren wurde ohne Urteil oder Auflagen eingestellt.

Wie Staatsanwalt Herold in seiner Anklageschrift vortrug, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zum 30. April. Der Eigentümer hatte abends sein Zweirad im Keller eines Anwesens in der Kreisstadt unverschlossen abgestellt. Als er am nächsten Morgen seinen Drahtesel rausholen wollte, war er weg. Der Wert des Rades lag bei etwa 300 Euro.

Am 27. Juni erhielt der Angeklagte Post. Laut Strafbefehl sollte er wegen Diebstahls eine Geldstrafe von 900 Euro zahlen. Dagegen legte er Einspruch ein. So kam es zu der öffentlichen Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht der Kreisstadt.

Glaubhaft schilderte der Angeklagte Amtsrichterin Ilona Conver die Umstände, wie er zu dem Gefährt gekommen war. Ein alter Bekannter habe ihm seit längerem 150 Euro geschuldet und trotz mehrmaliger Nachfrage nichts zurückbezahlt. Anfang Mai sei dieser Schuldner bei ihm aufgetaucht und habe ihm als Pfand das Fahrrad gegeben. Der Koch war nach eigener Aussage froh, dass er von seinem Kumpel überhaupt etwas bekam und nahm das Rad. Er habe das verliehene Geld nicht einfach abschreiben wollen, meinte er vor Gericht, und ergänzte: "150 Euro sind schließlich 150 Euro!"

Der Staatsanwalt wollte wissen, ob er geglaubt habe, dass sein Kumpan das Fahrrad rechtmäßig erworben habe. "Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht", antwortete der Angeschuldigte offenherzig. Die Frage des Juristen zielte darauf, ob der Angeklagte daran gedacht haben könnte, dass es sich um Hehlerware handelte. Dann hätte er sich nicht des Diebstahls, aber sehr wohl wegen Hehlerei schuldig gemacht. Wer gestohlene Ware erwirbt oder annimmt, macht sich als Hehler strafbar. Die Juristen gehen dann davon aus, dass es nicht mal unbedingt erforderlich ist, dass ein Käufer oder Erwerber sicher weiß, dass es sich um Hehlerware handelt - es reicht schon, wenn er das billigend in Kauf nimmt. Der Vorwurf des Diebstahls jedenfalls war vom Tisch. Von daher verfügte das Gericht die folgenlose Einstellung des Verfahrens. "Es ist allerdings nicht ganz ausgeschlossen, dass die Staatsanwaltschaft die Sache wegen Hehlerei nochmals aufgreift", sagte die Vorsitzende abschließend.