31-Jährige ist zu unaufmerksam

Dass ihr Vordermann bremst, merkte eine 31-jährige Autofahrerin aus Neustadt zu spät. Es kam zum Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der Waldsachsener Straße in Richtung Coburg. Ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Kronach wollte mit seinem Audi A6 nach links in die Straße "Am Bausenberg" abbiegen, die 31-Jährige mit ihrem VW ebenfalls. Der Audi-Fahrer musste jedoch wegen Gegenverkehrs anhalten. Dies erkannte die nachfolgende VW-Fahrerin zu spät und fuhr mit großer Wucht auf den haltenden Audi auf. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 7000 Euro.