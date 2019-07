302 000 Euro für Gräfenberg

Die Stadt Gräfenberg profitiert vom Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz". Das teilte die Bundestagsabgeordnete Silke Launert (Bayreuth/Forchheim, CSU) mit. Nach Gräfenberg fließen 302 000 Euro für die Sanierung der Altstadt.

"Der städtebauliche Denkmalschutz leistet einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung unserer historischen Stadt- und Ortszentren", so Silke Launert in ihrer Pressemitteilung. Insgesamt stehen in diesem Jahr 24 Millionen Euro für 69 Städte und Gemeinden in Bayern zur Verfügung. Über 1,2 Millionen Euro fließen dabei nach Oberfranken. red