3001-mal Händewaschen bringt 3001 Euro-Spende

"Haben Sie sich eigentlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie oft Sie in Corona-Zeiten am Tag Ihre Hände waschen?"

Umfrage unter Mitarbeitern

Das Ergebnis dieser freiwilligen Umfrage in den Abteilungen des veterinärmedizinischen Diagnostiklabors Laboklin lautete: 3001 Mal. Mitgemacht haben 216 Mitarbeiter. Da aktuell noch die Corona-Spendenaktion "Mir halten zamm!" von VR-Bank und Sparkasse Bad Kissingen, dem Landkreis Bad Kissingen und der Saale-Zeitung läuft, hat Dr. Elisabeth Müller, Geschäftsführerin und Eigentümerin des Labors, nicht lange überlegt und kurzerhand die Händewasch- mit der Spendenaktion verknüpft: "Für jedes Waschen spenden wir jetzt 1 Euro, also insgesamt 3001 Euro" , heißt es in einer Mitteilung von Laboklin.

Im Speziellen solle die Spende den Tafeln in der Region zu Gute kommen. Aus persönlichen Gesprächen mit Wolfgang Speyer, dem Vorsitzenden der Tafel Bad Kissingen, wisse man, dass diese momentan viel weniger Lebensmittelspenden bekomme und Geld benötige, um zukaufen zu können. "Unsere Spende kommt also genau an der richtigen Stelle an, nämlich bei den Bedürftigen, deren Zahl jetzt leider auch noch zunimmt. Und gerade in schwierigen, herausfordernden Lebenslagen darf man eben die nicht aus den Augen verlieren, die in besonderem Maß unsere Hilfe benötigen", so die Firmenleitung. red