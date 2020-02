300000 Euro für Coburger Designfabrik

Neue finanzielle Freiräume für die Hochschule Coburg: Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Mittag teilt mit, dass die CSU-Landtagsfraktion am Dienstag beschlossen hat, im Nachtragshaushalt 2019/21 300 000 Euro für die Stärkung des Designstandorts der Hochschule Coburg einzuplanen. Das Geld stammt laut Mittag aus der sogenannten Fraktionsreserve. Vorgesehen ist der Betrag für eine "Designfabrik" der Hochschule. "Wir loten gerade aus, wo es in der Stadt Flächen gibt, die wir nutzen können für die Arbeit unserer Design-Studierenden an Projekten und zur Präsentation der Ergebnisse", erklärte Hochschul-Sprecherin Margareta Bögelein auf Nachfrage. "Designfabrik" sei bislang ein Arbeitstitel. Landtagsabgeordneter Martin Mittag zeigte sich erfreut über die Unterstützung durch seine Fraktionskollegen. Der Beschluss gebe der Hochschule die nötige Planungssicherheit für die Entwicklung ihrer "Designfabrik". sb