3000 Krapfen für den guten Zweck

"Hilfe, die schmeckt" - unter diesem Motto setzte der Lions Club seine Hilfsaktion "Krapfen-Schmaus" fort. Dabei ging es am Montagmorgen im Tagungs- und Veranstaltungszentrum Vision Park an der Einsteinstraße hoch her. Dort wurde das süße Gebäck angeliefert und an die Ausfahrer übergeben, um die Bestellungen frisch auszuliefern.

Ziel war es, zu Faschingsbeginn am 11.11. möglichst viele Krapfen für einen guten Zweck zu verkaufen. Passend zum Beginn der närrischen Tage und Sankt Martin, dem Fest des Teilens, wurden so Kunden, Mitarbeiter, Angehörige und Freunde mit dem süßen Gebäck überrascht. "Unsere Krapfen sind auch ein Werbegeschenk der ganz eigenen Art", meinte Lions-Sekretär Jörg Dassler.

Denn die 50 beteiligten Firmen und Geschäftsinhaber konnten bei dieser Aktion gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit dem Kauf der "Süße-Hilfe-Krapfen" wurden nicht nur Kunden und Mitarbeiter erfreut, viel wichtiger war es, dass von jedem Krapfen 75 Cent in der Spendenkasse des Lions Clubs landen. In diesem Jahr waren es 3 000 Krapfen, die so unter die Leute gebracht wurden. "Die Benefizaktion wurde wieder super angenommen", freuten sich Lions-Präsident Klaus Deißenberger und seine Mitstreiter. Die Idee hatte der Herzogenauracher Lions Club erstmals vor drei Jahren aufgegriffen, um so Gelder für seine sozialen und kulturellen Projekte zu erwirtschaften.

Wie Deißenberger erklärte, geht die Spende in diesem Jahr an bedürftige Herzogenauracher Familien und an Jugendliche in einer schwierigen Lebenssituation.