3000 Euro Spende für die Geschwister-Gummi-Stiftung

Über eine Spende in Höhe von 3000 Euro konnte sich kürzlich die Geschwister-Gummi-Stiftung freuen. Übergeben wurde das Geld von Viktoria Viering von der Firma VLEXsoftware+consulting GmbH aus Kulmbach an Edeltraud Dahlhoff und Benjamin Schreiber von der Geschwister-Gummi-Stiftung. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Geschwister-Gummi-Stiftung zum wiederholten Mal unterstützen konnten. Wir sind in der Region verwurzelt und unterstützen gerne die sozialen Einrichtungen in und um Kulmbach", so Viktoria Viering.

In den Wohngruppen leben rund 70 Kinder ab einem Jahr, die zum Teil schwere traumatische Erfahrungen gemacht haben. "Wir freuen uns riesig über die großzügige Spende", so Edeltraud Dahlhoff, Leiterin des Fachbereiches "Familie und Erziehung" der Gummi-Stiftung. "Wir werden die Spende für die Ausstattung unseres Motorikraumes sowie die Ergotherapie verwenden. Hier erarbeiten und üben Kinder Handlungen, die ihnen helfen, ihren Alltag besser zu bewältigen. Gerade für traumatisierte Kinder ist dies besonders wichtig. Die gute Entwicklung der Kinder steht für uns an oberster Stelle, darum ein herzliches Dankeschön an die Firma VLEX." Das Unternehmen mit Standorten in Deutschland und der Schweiz entwickelt Business-Software für den Mittelstand. red