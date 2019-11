3000 Euro Schaden

Ein Wildunfall hat sich am Donnerstag kurz vor 21 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Bocklet und Hohn ereignet. Ein Auto kollidierte mit einem Reh, das nach dem Zusammenstoß weiter lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Jagdpächter wurde zwecks Nachsuche über den Wildunfall informiert, teilte die Bad Kissinger Polizei ergänzend mit. pol