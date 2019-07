Ein junger Opel-Fahrer erfasste am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, auf der Straße von Poppenroth in Richtung Katzenbach mit seinem Pkw ein querendes Reh. Durch den Aufprall wurde das Tier getötet und am Fahrzeug wurde die Frontpartie eingedrückt. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. pol