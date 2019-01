3000 Euro Schaden durch Wildunfall

Ein Wildunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße KG 4 bei Ebenhausen ereignet. Ein 25-Jähriger war mit seinem Auto von Ebenhausen in Richtung Ramsthal unterwegs, als ein Reh über die Straße lief. Tier und Auto kollidierten miteinander. Das Reh wurde beim Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert und verendete an der Unfallstelle, wie die Polizei ergänzend mitteilte. Am Auto des 25-Jährigen wurde die Fahrzeugfront beschädigt. Der bei diesem Wildunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro, heißt es abschließend im Pressebericht der Polizei. pol