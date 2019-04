3000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Rund 3000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Städelgasse ereignete. Ein 25-Jähriger kam mit seinem Sprinter aus der Straße Pentzertor, als ein 75-jähriger Ford-Fahrer aus der Städelgasse herausfuhr. Der Ford-Fahrer prallte in die Seite des Sprinters. Verletzt wurde niemand. pol