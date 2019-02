3000 Euro für Spielplatzausstattung

Die Software-Firma VLEX aus Kulmbach hat 3000 Euro für die Spielplatzausstattung der Kinderwohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung gespendet. Überreicht wurde die Spende von den beiden Auszubildenden Viktoria Viering und Stefanie Schmid an zwei Berufspraktikantinnen der Heilpädagogischen Wohngruppen, Lisa Stark und Sophia Gräbner.

"Wir möchten die bemerkenswerte Arbeit für traumatisierte Kinder unterstützen", so Thomas Feike, Prokurist und Bereichsleiter Vertrieb+Marketing von VLEX aus Kulmbach. Im Kinderhaus "Sternstunden" leben 14 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, die schwerste traumatische Erfahrungen gemacht haben. Bayern- und bundesweit sei das eine einzigartige Hilfeeinrichtung für Kinder, so Edeltraud Dahlhoff, Leiterin des Fachbereichs "Familie und Erziehung" der Gummi-Stiftung. "Wir freuen uns, dass die Zuwendung für unseren Spielplatz verwendet wird. Der Schutz der Kinder steht für uns an oberster Stelle, darum ein herzliches Dankeschön an die Firma VLEX, die mit ihrer Spende den Kauf eines Sonnensegels über den Sandkasten ermöglicht." red