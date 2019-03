3000 Euro für "Meilenstein"

Die Firma Metob Beschichtungen GmbH in Michelau unterstützt regelmäßig soziale Projekte. So überreichten erst kürzlich der Geschäftsführer Matthias Krämer und die Prokuristin Marion Krämer eine großzügige Spende in Höhe von 3000 Euro an die Diplom-Sozialpädagogin Andrea Zellmer für das von ihr seit dem Jahr 2010 geleitete und unter der Trägerschaft des Kreiscaritasverbandes befindliche Projekt "Meilenstein".

Defizite aufarbeiten

Das Projekt möchte straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen helfen, im Rahmen der richterlichen Weisungen ihre Defizite aufzuarbeiten und ihr Leben neu auszurichten.

Andrea Zellmer und der Verwaltungsleiter des Kreiscaritasverbandes, Philipp Gernlein, sowie "Meilenstein"-Mitarbeiter Siegfried Simon bedankten sich beim Ehepaar Krämer herzlich nicht nur für die großzügige Spende, sondern auch dafür, dass es regelmäßig den betroffenen jungen Menschen, die oft keinen Rückhalt von zu Hause und kein geregeltes Leben haben, ein Praktikum oder eine Ausbildung in ihrem Betrieb ermöglicht. Matthias Krämer betonte, dass er das Projekt gerne unterstütze, weil er es für sinnvoll erachte, dass Jugendlichen geholfen werde, die drohen, auf die schiefe Bahn zu geraten. thi