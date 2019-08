3000 Euro für Lebenshilfe

Kochen und Schlemmen und dabei noch etwas Gutes tun: "Die Küchenplaner" habicht + sporer setzen sich schon seit Jahren regelmäßig in der Region für wohltätige Zwecke ein. So fand nun schon zum zweiten Mal das Hirschaider Firmenkochen statt. Dieses Mal konnten die Teilnehmer aus verschiedenen regionalen Unternehmen entspannt dem bekannten Koch Pierre Rocho über die Schulter schauen und das leckere Grillbuffet genießen.

Mit am Start waren der Mitteilung zufolge unter anderem Schaeffler Technologies, Radio Bamberg, Elektro Kramer aus Buttenheim und der Gewerbeverband Hirschaid. Schirmherr des kulinarischen Get-Together war Bürgermeister Klaus Homann.

Die Geschäftsführer Oliver Imle und Veronika Habicht-Häcki übergaben schließlich eine Spende in Höhe von 3000 Euro an die Frühförderstelle der Lebenshilfe in Hirschaid. red