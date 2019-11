3000 Euro für die neuen Glocken der Basilika

Eine Geldspende in Höhe von 3000 Euro konnten kürzlich der Kirchenschweizer i.R. Holger M. M. Schwind zusammen mit dem Basilika-Mesner Tobias Hartmann und Kirchenschweizer Daniel Reitz im Rahmen eines Festhochamtes an Guardian Heribert Arens überreichen.

"Der Geldbetrag soll für die neuen Basilikaglocken verwendet werden. Es ist der Erlös von Adventsmärkten, die ab 2012 im Klostergarten stattfanden, sowie von großzügigen Spenden des Basilika-Teams", erklärte Holger Schwind bei der Übergabe.

Vor zwölf Jahren wurde das Basilika-Team durch den ehemaligen Kirchenschweizer gegründet, um das Kirchenpersonal bei der Vorbereitung der Gottesdienste im Jahreskreis zu unterstützen.

Am Samstag, 23. November, am Vorabend des Christkönigssonntags, werden um 18 Uhr erstmals die Glocken des erneuerten und erweiterten Geläuts von Vierzehnheiligen zu hören sein. In einer "Glockenvesper" werden die neuen Glocken erklingen - einzeln und im Ensemble. Bei trockenem Wetter wird diese Glockenvesper im Freien stattfinden und mit einer Lichtinstallation untermalt werden. Wem das Stehen draußen zu mühsam sein sollte, kann die Glocken auch in der Basilika hören.

Ohne Lichtinstallation wird die Glockenvesper am Sonntagnachmittag um 14 Uhr noch einmal wiederholt.