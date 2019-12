3000 Euro für die Kirche

Im Rahmen der Adventsfeier übergab der Vorsitzende des Katholischen Burschen- und Männervereins Rüssenbach, Stefan Dachwald, der örtlichen Kirchenverwaltung eine Geldspende in Höhe von 3000 Euro.

Stefan Dachwald erwähnte in seiner Ansprache, dass diese finanziellen Mittel nur aufgrund der tatkräftigen Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft am jährlichen Backofenfest möglich seien. Der Katholische Burschen- und Männerverein Rüssenbach sieht es satzungsgemäß als seine Hauptaufgabe an, die Kirche St. Konrad Rüssenbach zu unterstützen.

Valentin Dittrich als Kirchenpfleger bedankte sich für die Geldspende und informierte über die anstehenden Maßnahmen. Der Verein ist stolz darauf, dass so viele junge und engagierte Mitglieder diese Tradition weitertragen. red