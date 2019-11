3000 Euro für Dachdeckerarbeiten

Von zwei "reisenden Dachdeckern" ließ eine 56-Jährige am Dienstag Arbeiten an ihrem Anwesen in einem Ortsteil von Weismain durchführen. Zuvor war ein Preis von 150 Euro für Material vereinbart worden. Noch während der Arbeiten verlangten die Dachdecker einen Betrag von 3000 Euro. Als sich die Hausbesitzerin weigerte, dies zu bezahlen, stattdessen 160 Euro übergab und sich anschließend Rat bei Nachbarn suchen wollte, verschwanden die zwei in unbekannte Richtung. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: beide etwa 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Sie sprachen gebrochen Deutsch. Unterwegs waren sie mit einem Transporter, der vermutlich polnische Zulassung hatte. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Dachdeckern erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.