300 Kinder beim Testtag

Basketball erlebbar machen und für Erfolgserlebnisse sorgen, das kann die "kinder+Sport-Basketball-Academy" in jedem Fall: Mehr als 300 Kinder durchliefen in der Adam-Riese-Halle den Parcours des Nachwuchsprojektes. Veranstaltet wurde der Testtag vom Brose Bamberg e.V. in Kooperation mit dem TSV Staffelstein.

Mindestens einmal im Jahr ist die "kinder+Sport Basketball Academy" zu Gast in der Adam-Riese-Halle und zeigt jedes Mal aufs Neue, dass der 6000-Seelenort in Oberfranken basketballbegeistert ist. Die Schüler der Adam-Riese-Schule, der Realschule Bad Staffelstein, der Grundschule Ebensfeld, der Herzog-Otto-Schule Lichtenfels sowie viele Kinder aus der Region hatten den Parcours fest im Griff und probierten sich an den Stationen aus.

Dribbling, Wurf, Korbleger, Koordination und Passen - die Übungen waren nicht einfach, wurden von den Talenten aber mit viel Begeisterung und Motivation gemeistert.

Neben den Brose-Jugendtrainern standen Coaches und Spieler des TSV Staffelstein an den Stationen - ein Konzept, das sich in Bad Staffelstein rentiert. Dank der Testtage erfreuen sich die Nachwuchsteams des TSV über reichlich Zuwachs.