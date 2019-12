300 Euro für die Kinder in Madagaskar

Auf eine besondere Idee kamen an der Wallburg-Realschule die 9b und 9d. Sie veranstalteten einen Lesemarathon: "Lesen für Unicef". Es funktioniert wie ein Sponsorenlauf - nur laufen die Kinder nicht, sondern sie lesen. Eltern, Freunde und Nachbarn unterstützen sie mit Spenden pro gelesener Seite. Die Eltern legten selbst fest, wie viel Geld sie spenden wollten: In der Regel waren es etwa zehn Cent pro Seite. Gelesen wurde aus "Hilfe, die Herdmanns kommen". Die Herdmanns sind die schlimmsten Kinder, sie lügen, klauen, rauchen. Als sie es schaffen, alle Rollen im Krippenspiel zu ergattern, wird das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten erwartet, aber es kommt ganz anders. Bei dem Projekt gab es sieben Gruppen, manche lasen, andere befassten sich mit Werbefilmen oder einem Kennenlernspiel für die Bücherei. Lehrerin Stefanie Zorn, Melissa Hoch, Jana Oppel und Sarah Busch waren sich einig, die Sache 2020 noch größer aufzuziehen. 300 Euro kamen zusammen. Das Geld unterstützt ein Unicef-Mädchen-Bildungsprojekt in Madagaskar. gg