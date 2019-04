300 Euro aus "Imbiss" gestohlen

Ein Imbiss in der Kirschäckerstraße wurde in der Nacht auf Freitag aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein Unbekannter eine Scheibe ein und gelangte so in den Imbiss. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. pol Sachschaden von 500 Euro an einem Roller Ein im Nikolaus-Lenau-Ring abgestellter Roller wurde am Mittwoch zum Ziel einer Sachbeschädigung. Die Täter überschütteten das Gefährt mit einer unbekannten Flüssigkeit- Am Roller muss die Lackierung erneuert werden, der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. pol